O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta quinta-feira (12/8), uma pessoa vítima de capotamento no viaduto de acesso à Ponte das Garças, na L4 Sul. Jam Suelson, 33 anos, foi socorrido e transportado ao Hospital de Base com escoriações diversas, consciente, orientado e estável.

De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, a vítima estava dirigindo um Chevrolet Classic de cor branca, no sentido Brasília, na altura da Ponte das Garças, quando perdeu o controle e foi parar no meio da pista de rodas para cima.

O motorista Jam Suelson sofreu algumas escoriações e, no momento em que os bombeiros chegaram ao local, estava consciente e estável. O condutor do carro foi encaminhado ao Hospital de Base minutos depois de ser atendido pelos militares.

No momento do acidente, o trânsito ficou bastante congestionado nos primeiros minutos. O local ficou sob cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).



