CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhar do Distrito Federal estão com 234 oportunidades de emprego disponíveis nesta sexta-feira (13/8). Há vagas para diversas áreas, com ou sem exigência de experiência profissional comprovada. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 3 mil.

Para o cargo de promotor de vendas, há ofertas de 30 vagas. O candidato deve ter ensino fundamental completo e não precisa comprovar experiência anterior. O salário é de R$ 1.350, mais benefícios.

As vagas para confeiteiro, mecânico de manutenção de caminhão a diesel e mecânico de automóvel são algumas disponíveis que não exigem escolaridade. Para cada um desses cargos, a agência oferece uma vaga. Os salários ficam em torno de R$ 2 mil a R$ 3 mil.

Foram disponibilizadas também 43 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. O maior número é para cobrador de transportes coletivos com 25 oportunidades. Para o cargo, não é necessário experiência, basta ter ensino médio completo. O salário é de cerca de R$ 1,4 mil, mais benefícios.

Vale destacar que as unidades das Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E as vagas de emprego também podem ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.