NS Nélio Sousa*

Os lances para o leilão podem ser realizados até 15 de agosto - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal lançou, na manhã desta sexta-feira (13/8), o edital para a nova edição do Leilão Público. Os lances já estão abertos. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Há nove imóveis localizados em Ceilândia, Santa Maria e Samambaia.

A realização do leilão ocorre em sessão pública pelo site do edital (www.flexleiloes.com.br). Elas são dirigidas por um por leiloeiro(a) oficial credenciado(a).

A recepção dos lances do 1º pregão vai encerrar a partir das 10h do dia 15 de agosto, por lance não inferior ao valor da avaliação do imóvel. Caso não haja um lance superior ou igual ao valor avaliado do imóvel, será dada sequência ao 2º Leilão, a partir das 10h do dia 16 de agosto, com lance mínimo no valor atualizado da dívida.

Tem novidade!

A novidade para essa edição é que, agora, há a possibilidade de financiar o terreno arrematado junto à própria Terracap. O arrematante poderá optar pelo crédito imobiliário, em até 180 meses, o que facilita o acesso da população aos terrenos da empresa.

Como participar

Aos interessados em participar do leilão, é preciso realizar um cadastro no site do leiloeiro e inserir digitalizados os documentos previstos no edital. O credenciamento deverá ser efetuado até dois dias úteis antes da realização dos lances.

Em caso de dúvidas, a Terracap disponibiliza o telefone: (061) 3342-1103, ou no escritório do leiloeiro, no endereço Chácara 2, Conjunto 2, lote 5, ADE Águas Claras, telefones: (061) 3557-4667 e (061) 98147-0091.

*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel