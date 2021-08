Defesa Civil avalia risco de desabamento em supermercado que pegou fogo

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

Uma equipe da Defesa Civil avalia se há risco de desabamento no supermercado Supercei, que pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (13/8). Duas horas e meia após o início do incêndio os bombeiros controlaram as chamas, mas ainda atuam no rescaldo, para resfriar as paredes e evitar a reignição do fogo.

Segundo o tenente-coronel Vieira, do Corpo de Bombeiros, há uma parede comprometida, assim como o telhado do depósito, onde teria começado o incêndio. “As chamas foram controladas, estamos em fase de rescaldo agora e esperando o ambiente ficar em melhor condições para análise da Defesa Civil”, disse.