RM Rafaela Martins

Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o incidente - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, às 14h17 desta sexta-feira (13/08), para atender a ocorrência de incêndio em supermercado na região do Colorado, próximo ao Taquari.

Identificada como uma loja da rede de supermercados Supercei, não há informações de feridos até o momento, nem detalhes sobre o que teria causado o incidente.

Segundo relatos do Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF), a grande quantidade de fumaça está deixando o trânsito mais lento, na EPIA Norte, sentido Sobradinho.

Um trabalhador do mercado, que preferiu não se identificar, estava no local no momento do ocorrido. Segundo ele, tudo começou com um curto circuito em uma obra no depósito. “O fogo rapidamente se espalhou pela loja. Mas, assim que percebemos o início das chamas, tiramos todos os funcionários e clientes no local”, relata.

No Cuscuz Cozinha de Bar e Restaurante, o início do incêndio no atacado Supercei assustou funcionários e clientes que estavam no local. De acordo com Dimas Leite, que trabalha no restaurante, a fumaça começou no início da tarde no horário de pico do local. "Vimos bastante fumaça, mas não chegou a entrar no restaurante porque o vento estava em sentido contrário". Ao lado do Supercei fica um posto de gasolina, que foi evacuado assim que o Corpo de Bombeiros chegou ao local.

