Ventania derruba painel de lona do Hospital de Base

O painel de lona do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) caiu após uma forte ventania na tarde de sexta-feira (14/8). O equipamento estava afixado na lateral do prédio desde setembro de 2020, quando foi instalado para celebrar os 60 anos do hospital.

De acordo com o hospital, a queda aconteceu por volta das 15h, sobre o telhado do ambulatório, e não deixou ninguém ferido. “Não houve qualquer dano material”, segundo o chefe da Brigada de Incêndio do HB, Renato Valdiero. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho do HB ficou responsável pelo recolhimento do material.

A queda da placa foi presenciada por uma bombeira civil da Brigada, que fazia ronda próximo ao local. Ela deu o alerta e outros brigadistas entraram em ação para isolar a área e retirar o painel. Em cerca de uma hora, a lona foi dobrada e recolhida, sendo encaminhada ao depósito, onde ficará até que se decida o destino.

A Brigada, depois de avaliar a situação da estrutura metálica que sustentava fixava o banner, concluiu que não há risco de cair. A parede lateral do prédio onde estava o banner também não foi afetada, segundo os bombeiros.

