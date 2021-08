Acidente entre três carros causa morte de duas pessoas na saída de São Sebastião

PM Pedro Marra

Segundo o CBMDF, um dos veículos ficou incendiado após o acidente - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre três veículos na BR-251, – na saída de São Sebastião sentido Unaí (MG) – por volta das 21h10 desta quarta-feira (11/8), resultou na morte de duas pessoas. Uma delas é uma passageira do Corsa Classic de cor prata, identificada como Fátima, de 30 anos. Ela ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito dentro do carro. Um dos veículos ficou incendiado após o acidente, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) comunicou.

O Fiat Palio de cor branca era conduzido por um homem identificado com Pedro, de 28 anos. Ele sofreu escoriações ao ajudar os outros envolvidos no acidente, e recusou transporte ao hospital. Segundo o tenente Walmir, oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros, o motorista do Fiat Mobi de cor branca teve parada cardíaca e foi atendido por equipes do CBMDF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não resistiu e morreu durante tentativa de reanimação.

"Ele foi resgatado de seu carro pelo senhor Pedro, condutor do Fiat Palio, andou pela cena, porém passou mal, teve uma parada cardíaca, foi atendido por equipes do CBMDF e Samu, e após cerca de 50 minutos de tentativas de reanimação, teve seu óbito declarado no local", descreve a corporação.



A terceira vítima, um homem de 30 anos, identificado como Luiz, foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), consciente e orientado. Ele, que conduzia um Corsa Classic de cor prata, teve uma fratura de fêmur e lesão interna de abdômen.











Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para cuidarem da ocorrência.