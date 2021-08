Pioneira e empresária do DF, Yara Curi morre aos 92 anos

AB Adriana Bernardes

Yara Curi morreu nesta segunda-feira (16/8), aos 92 anos - (crédito: Aureliza Corrêa/Esp. CB/D.A Press/26/08/2010)

Procuradora da República aposentada, empresária e socialite Yara Curi, morreu na madrugada desta segunda-feira (16/8), aos 92 anos, em casa. Yara já estava com a saúde debilitada e, há três dias, testou positivo para a covid-19. Ela estava sedada e fez uma passagem tranquila, segundo a filha, a também empresária, Karina Curi.

Yara agora se junta ao marido, Roberto Curi, que morreu há cinco meses, aos 89 anos, por complicações da covid-19. “Com a morte do meu pai, a velinha, a chama dela foi se apagando. Eu tenho a convicção de que ela já está com ele”, destacou Karina. “Esses dias todos ela falava com ele, olhava para o vão da porta do closet e dizia, ‘Meu neguinho, você vem me buscar’. O amor deles era um poema”, completou a filha.

Apesar da dor pela perda dos pais em tão pouco tempo, Karina fala com serenidade do falecimento dos dois. Para ela, tudo aconteceu como tinha que acontecer. “Meu pai teria sofrido muito se minha mãe tivesse partido primeiro. Ele tinha consciência de tudo, já ela, pela fragilidade de sua saúde, não. Quando ele morreu, dissemos para ela que ele estava viajando. Acreditamos que a poupamos um pouco da ausência dele”, diz.

Uma mulher moderna, de personalidade forte, conhecida como a dama da sociedade. É dessa forma que Karina descreve a mãe, que deixará saudades. “Minha mãe em vida tinha um carinho enorme pelos jornalistas. Uma mulher muito popular com muitas amigas, espalhando sempre boas energias. Sempre com o coração grande para acolher a todos que precisavam de uma palavra, um abraço. Realmente ela fez história”, pontua Karina.

Yara Curi, deixa três filhos e sete netos.