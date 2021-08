Semana começa com 278 vagas de empregos nas agências do trabalhador

CB Correio Braziliense

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta segunda-feira (16/8), 278 vagas de empregos. O destaque do dia é para o profissional de nível superior, mais especificamente para fonoaudiólogo. A remuneração paga é de R$ 6 mil, mais benefícios.

Nessa mesma faixa salarial, nas agências há vagas para quem possui nível superior em terapia ocupacional e experiência neste tipo de atendimento em saúde. Há apenas uma vaga aberta.

Vagas para administrador de recursos humanos (exclusiva para pessoa com deficiência), analista de recursos humanos e analista de sistemas estão sendo ofertadas nas unidades das Agências do Trabalhador. Os salários são, respectivamente, R$ 1,8 mil, R$ 2,5 mil e R$ 3 mil, mais benefícios. Para todas são exigidas experiência profissional nas áreas.

Para aqueles que têm apenas ensino fundamental e médio, há vagas no setor de construção. O destaque é para armador de ferragens, com 40 oportunidades e salário de R$ 2 mil, mais benefícios.



Outras vagas

Nesta segunda-feira (16/8) há também vagas de ajudante de obras (4), ajudante de serralheiro (2), operador de retroescavadeira (2), pedreiro (12), pintor (3), serralheiro (3), operador de laminador de barras a frio (2), montador de aparelhos eletrônicos (1), massoterapeuta (2) e esteticista (2). Os salários podem ser conferidos nas unidades de atendimento.

Como me candidatar?

As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.