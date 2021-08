DF registra quatro acidentes de trânsitos em apenas seis horas

EF Eduardo Fernandes*

Uma mulher foi resgatada após o veículo colidir com uma árvore - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal)

A violência no trânsito marcou o início da semana no Distrito Federal. Em apenas cinco horas - entre 7h35 e 13h36 - , o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu três vítimas em acidentes. O mais recente deles foi na Epia Sul e aconteceu às 13h36. Elisângela Leite, 49 anos, dirigia um Peugeot prata e, após perder o controle de direção, o carro saiu da pista e colidiu com uma árvore. A condutora ficou presa dentro do automóvel e a lataria precisou ser cortada para a remoção da motorista.

A equipe do SAMU auxiliou na retirada das ferragens empregando todo o protocolo de trauma. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada ao IHBB, apresentando dor na coluna, sem fraturas aparentes. Ela estava consciente e estável, porém desorientada.

Ainda na manhã de segunda-feira (16/8) o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu três ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito em intervalo de uma hora e duas pessoas precisaram ser transportadas ao hospital. Dos acidentes, um foi por capotamento, uma colisão entre veículos e um atropelamento de pedestre.

Na BR 070, por volta das 7h35, dois veículos se chocaram deixando uma pessoa com ferimentos leves. Conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha, Guilherme de Queiroz, 23, foi atendido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) apresentando dores pelo corpo e pequenas escoriações. Ele estava consciente e estável. A motorista envolvida no acidente, Núbia Gontijo, 23, não teve ferimentos. Ela dirigia um Fiat Mobi de cor vermelha.

A situação mais grave envolveu a senhora Edileuza Pereira, 50, que foi atropelada por uma motocicleta Yamaha de cor branca. O motorista, Vinícius Cardoso, não teve ferimentos. A vítima foi atendida e transportada pelo CBMDF ao IHBB, apresentando laceração no cotovelo esquerdo, ferimento na face e pequenas escoriações pelo corpo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente, orientada e estável. O acidente aconteceu no balão de acesso à Ponte JK, próximo ao Condomínio Solar de Brasília, sentido Plano Piloto.

Na DF 150, acima do viaduto de saída de Sobradinho II, às 8h47, a motorista Elisa Carolina perdeu o controle do veículo VW/CrossFox de cor verde e ele acabou capotando. O Corpo de Bombeiros informou que a condutora ficou sem nenhum ferimento e não precisou ser levada ao hospital. O trânsito no viaduto da Fercal teve fluxo interrompido, sendo liberado após a retirada do automóvel através de guincho particular.





Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel