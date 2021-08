Homem é preso acusado de agredir mulher e atear fogo em casa em Samambaia

CB Correio Braziliense

Um homem foi preso acusado de agredir a companheira, atear fogo na residência dela e por portar arma de fogo ilegalmente. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, a mulher contou que o companheiro foi responsável por iniciar o incêndio. Ela também relatou que sofria agressões.

O caso ocorreu neste domingo (15/8), por volta das 15h30, em uma casa no conjunto 2 da QR 510, de Samambaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

Ao conversarem com a dona da casa, policiais constataram que foi o companheiro dela que causou o incêndio. Após uma busca no imóvel, um revólver calibre 38 com cinco munições foi localizado. O homem, que estava no local, foi preso e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).