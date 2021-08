Covid-19: confira os locais de vacinação para jovens com 18 anos

YV Yasmim Valois*

(crédito: Bárbara Cabral/Esp CB D.A Press)

Começa ao meio-dia desta terça-feira (17/8) a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais no Distrito Federal. Estarão disponíveis 61 pontos para pedestres e sete drive-thrus.



De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o início da imunização às 12h deve-se ao atraso do envio de diluentes para a vacina Pfizer. "Esse material só deve chegar ao DF na noite de hoje (segunda-feira). Por isso, a vacinação de 18 e 19 anos terá início meio-dia", afirmou.





Confira os locais

Pedestres

12h às 17h - postos diurnos

12h às 22h - postos noturnos



1- UBS 1 Lago Norte

2- UBS 1 Varjão

3- UBS 1 Asa Norte

4- UBS 2 Asa Norte

5- UBS 1 Asa Sul

6- UBS 1 Cruzeiro

7- Associação Médica de Brasília

8- UBS 3 Vila Planalto

9- UBS 1 Guará

10- UBS 2 Guará

11- UBS 3 Guará

12- UBS 1 Estrutural

13- UBS 1 Candangolândia

14- UBS 1 do Núcleo Bandeirante

15- UBS 1 Riacho Fundo I

16- UBS 1 Riacho Fundo II

17- UBS 1 Taguatinga

18- UBS 2 Taguatinga

19- UBS 5 Taguatinga (8h às 22h)

20- UBS 7 Taguatinga

21- UBS 8 Taguatinga

22- UBS 2 Samambaia

23- UBS 5 Samambaia

24- UBS 7 Samambaia

25- UBS 8 Samambaia

26- UBS 11 Samambaia

27- UBS 3 Recanto das Emas

28- UBS 4 Recanto das Emas

29- UBS 8 Recanto das Emas

30- UBS 1 Vicente Pires

31- Centro Olímpico de Planaltina

32- UBS 4 Planaltina

33- UBS 1 do Jardins Mangueiral

34- Praça dos Direitos - Itapoã

35- G. Poliesportivo S. Bartolomeu (São Sebastião)

36- Quadra do Paranoá (ao lado da Adm. Regional)

37- UBS 1 do Paranoá

38- UBS 2 de São Sebastião

39- UBS 2 do Itapoã

40- UBS 1 do Gama

41- UBS 2 Gama

42- UBS 3 Gama

43- UBS 4 Gama

44- UBS 5 Gama

45- UBS 6 Gama

46- UBS 1 Santa Maria

47- UBS 2 Santa Maria

48- UBS 1 de Ceilândia

49- UBS 3 de Ceilândia (8h às 22h)

50- UBS 5 de Ceilândia

51- UBS 6 de Ceilândia

52- UBS 7 de Ceilândia (8h às 22h)

53- UBS 10 de Ceilândia

54- UBS 11 de Ceilândia

55- UBS 12 de Ceilândia

56- UBS 16 de Ceilândia

57- UBS 17 de Ceilândia

58- UBS 1 de Brazlândia (8h às 22h)

59- Praça dos Direitos Ceilândia

60- UBS 3 de Sobradinho

61- Reg. de Ensino Sobradinho II

Drive-thru



12h às 17h - postos diurnos

18h às 22h - postos noturnos

1- Parque da Cidade - Estacionamento 13

2- Praça dos Cristais (18h às 22h)

3- Sesi Gama

4- Unieuro - Águas Claras

5- Regional de Ensino de Sobradinho II

6- Shopping Iguatemi

7- Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico

*Estagiária sob supervisão de Adson Boaventura