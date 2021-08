Polícia Civil procura passageiro acusado de roubar taxista no DF

DD Darcianne Diogo

Suspeito de roubar taxista é procurado da polícia - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nessa segunda-feira (16/8), a foto de um homem suspeito pelo crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. O crime ocorreu em 19 de abril desse ano.

Segundo as investigações, o autor acionou uma corrida de táxi do anexo do Ministério da Saúde com destino a uma agência bancária de Taguatinga. O suspeito sentou no banco de trás e, no trajeto, apontou uma arma para a cabeça do motorista. Sob grave ameaça, o homem exigiu que a vítima repassasse todos os cartões e senhas que tivesse.

Após repassar os cartões e senhas, o motorista foi obrigado a conduzir o suspeito no carro em algumas agências bancárias. Segundo as investigações conduzidas pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), a vítima teve um prejuízo de R$ 3.460. Imagens do circuito interno de segurança de um dos bancos captaram o rosto do suspeito. A PCDF pede ajuda da população para localizá-lo. As denúncias podem ser feitas pelo site www.pcdf,df.gov.br ou pelo número 197. A Polícia Civil garante o sigilo.