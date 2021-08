Homem baleado em frente agência bancária em Ceilândia está em estado grave

DD Darcianne Diogo

Assaltantes abordam idoso em banco de Ceilândia e disparam tiros - (crédito: Arquivo pessoal)

O homem, de 58 anos, baleado durante um assalto em frente a uma agência bancária, na QNNI de Ceilândia Norte, na manhã dessa segunda-feira (16/8), passou por cirurgia e está internado em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Sob condição de anonimato, a sobrinha da vítima, identificada como Naildo, conversou com o Correio.

A jovem conta que o tio trabalha na Feira do Produtor e, pela manhã, saiu de carro para ir até o banco depositar o dinheiro da empresa, um valor de quase R$ 50 mil. “Na hora que ele desceu, os criminosos o abordaram. Ele nem chegou a entrar na agência”, detalhou. A família de Naildo acredita que o crime tenha sido premeditado. “Acreditamos que eles (criminosos) seguiram meu tio”, completou a sobrinha.

Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento exato da tentativa de roubo. Na filmagem, a dupla chega em um carro, um Onix prata. Um deles desce armado e anuncia o assalto. Em seguida, efetua pelos menos dois disparos de arma de fogo. Assustadas, as pessoas que estavam em frente à agência se jogam no chão e procuram se proteger ao ouvirem os tiros. Naildo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

A polícia encontrou o carro utilizado no crime no Setor Habitacional Sol Nascente, mas até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso. A investigação segue a cargo da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro)