DD Darcianne Diogo

(crédito: Arquivo pessoal)

Um idoso foi baleado na manhã dessa segunda-feira (16/8), quando saía de uma agência bancária na QNN1 de Ceilândia Norte. Vídeo obtido em primeira mão pelo Correio mostra a ação dos criminosos. As imagens do circuito interno de segurança mostram quando um homem desce de um carro, aborda a vítima, efetua os disparos de arma de fogo e foge.

Segundo informações repassadas por fontes policiais ao Correio, o idoso havia acabado de sacar dinheiro no banco e deixava o estabelecimento com a bolsa. Testemunhas relataram que dois suspeitos chegaram em um Onix prata. Um deles desceu do veículo e anunciou o assalto. Em seguida, efetuou ao menos dois disparos de arma de fogo.

Um dos tiros atingiu o idoso, que foi transportado consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). No vídeo, é possível ver as pessoas se escondendo atrás dos carros e tentando se proteger dos tiros. Até a última atualização dessa reportagem ninguém havia sido preso. A 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) investiga o caso.

Veja a ação dos criminosos:

