Morre radialista Luiz Alberto Jiribita, por complicações da covid-19

Na madrugada desta terça-feira (17/8), o radialista Luiz Alberto Jiribita, 70 anos, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O radialista estava há 13 dias internado na UTI devido a complicações da covid-19 e chegou a apresentar melhoras na última sexta-feira (13/8), informou o amigo e pastor Nivaldo Guimarães, 59 anos.

Nivaldo comenta que a morte do radialista é uma grande perda para Águas Lindas. “Eu e ele sempre conversávamos sobre os problemas daqui, também dos avanços e da esperança de uma cidade melhor. Ele sempre dizia que aqui era seu lugar”, relata. O pastor recorda que a última vez em que esteve com o amigo foi em julho deste ano. “Nessa pandemia diminuiu nossos encontros até porque ele saía pouco de casa, estava se cuidando muito bem, no dia 2 de julho foi a última vez que o vi pessoalmente”, conta.

Nas redes sociais, o Secretário de Comunicação de Águas Lindas de Goiás Marcos Alexandre, lamentou a perda do amigo. “Com mais de 50 anos na comunicação em nossa nação, esse Radialista, jornalista, Luis Alberto deixa um legado de profissionalismo, ética e responsabilidade em sua profissão. E deixa um legado de amor para Águas Lindas”, escreveu.

O prefeito de Águas, Lindas Lucas de Carvalho Antonietti, decretou luto de três dias no município. “Luis Alberto tem uma grande marca na história política da cidade, conhecido por todos pelo seu carisma e jeito alegre de ser”, escreveu o prefeito.