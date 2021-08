Distrito Federal tem 16 mortes e 498 casos nas últimas 24 horas

LP Luana Patriolino

O Distrito Federal registrou 16 mortes em decorrência da covid-19 e 498 casos novos da doença neste domingo (15/8). Com as ocorrências, a capital acumula 459.593 infecções pelo novo coronavírus e 9.818 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Das vítimas deste domingo, uma tinha entre 20 e 29 anos, quatro de 30 a 39, seis de 40 a 49, uma tinha entre 50 e 59 anos, uma de 60 a 69, e três tinham entre 70 e 79 anos. As comorbidades foram verificadas em nove pessoas. Os agravantes encontrados foram obesidade, imunossupressão, distúrbios metabólicos, pneumopatia, cardiopatia, e outros.

Com relação ao local de residência dos casos, 88,1% moram no DF e 7,1% residem em outras unidades da Federação. A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, e a de óbitos é de 67.

Maior contágio

Ceilândia é a região administrativa com o maior número de infecções pela covid-19, com 50.475 casos desde o início da pandemia. Em seguida, está o Plano Piloto, com 45.263 contaminações. Depois, estão Taguatinga (36.199), Águas Claras (25.438) e Samambaia (25.422).

De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, a taxa de transmissão na capital está em 0,96%. Esse ritmo de contágio é um número que traduz o potencial de propagação de um vírus, quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença avança.