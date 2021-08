Novas funcionalidades no aplicativo da Caesb permitem autoleitura

CB Correio Braziliense

Para usar o aplicativo, basta se cadastrar depois de baixá-lo - (crédito: Agência Brasília)

Para facilitar o acesso aos serviços da companhia, a Caesb lançou três novas funcionalidades em seu aplicativo de autoatendimento. Além dos serviços já ofertados, os usuários poderão solicitar a autoleitura, gerar PDF da segunda via, e registrar extravasamento de esgoto por meio do canal verde, sendo essa última disponível para técnicos e fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

No aplicativo, os usuários poderão fazer a leitura do medidor do hidrômetro mas, para isso, é preciso realizar o cadastro no aplicativo e ser o responsável financeiro. O mesmo serviço pode ser acessado também pelo site oficial da companhia. Segundo o superintendente de Comercialização da Caesb, Diego Rezende, a leitura deverá ser informada com antecedência de até três dias da data programada. “O usuário deve informar a leitura encontrada no hidrômetro com antecedência de até três dias da data programada. Após cinco dias úteis da informação da leitura, ficará disponível, no app, a conta processada para pagamento. Nos meses de abril e outubro, o cliente deverá permitir, na data prevista para execução da leitura, o acesso ao hidrômetro para vistoria e confirmação de registros”, explica Diego.

Para os fiscais e demais servidores do Ibram, a Caesb desenvolveu uma funcionalidade exclusiva onde poderão comunicar o extravasamento de esgoto em parques e unidades de conservação. Os chamados para esses casos serão classificados como urgentes e encaminhados como prioridade para a área de manutenção.

Funções do aplicativo:

O aplicativo também disponibiliza um link para simulação de tarifa e outro para Carta de Serviços: revisão de conta, alteração da data de vencimento, alteração de titularidade, informar vazamento na rua com uso de GPS, segunda via, consultar e informar falta de água, vazamento no hidrômetro, desobstrução de esgoto, consumo, situação dos protocolos, mapa de balneabilidade e cartilha caça-vazamentos.

O aplicativo está disponível para sistema Android e IOS.

*Com informações da Caesb