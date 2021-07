Lotéricas voltam a receber pagamentos de contas de água e esgoto da Caesb

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press - 16/9/10)

A Caixa Econômica Federal voltou a receber, nesta quinta-feira (8/7), pagamentos de faturas da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Com isso, a população pode quitar as contas referentes ao serviço de água e esgoto nas lotéricas.

Caso o consumidor também seja cliente da Caixa, é possível quitar a fatura nos guichês da instituição financeira, terminais de autoatendimento, correspondentes bancários, bem como efetuar o pagamento por débito automático ou via aplicativo.

A suspensão dos pagamentos pela Caixa ocorreu em 26 de maio, pois o banco não havia enviado a tempo os documentos necessários para participar de chamamento público da Caesb. O processo permitiria a liberação do serviço. A retomada ocorreu nesta quinta-feira (8/7).

Caso o consumidor precise de segunda via da conta de água e esgoto, é possível consegui-la pelo aplicativo da Caesb, disponível nos sistemas IOS e Android, ou emitir o documento pelo site da companhia.