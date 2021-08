CB Correio Braziliense

(crédito: Kindel Media/Reprodução)

As inscrições para o curso “A Importância da Primeira Infância” terminam nesta sexta-feira (20/8). Designado para todas as servidoras de administração pública do Distrito Federal, o curso faz parte do Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis). A carga horária do módulo é de 20h de atividades e consiste em apresentar uma reflexão sobre a importância dos 6 primeiros anos de vida e formação da criança.



O projeto que tem como foco a proteção à maternidade e à primeira infância e foi idealizado pela Secretaria Executiva De Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Economia (Seec). Constituído por três pilares essenciais, o Proamis-DF faz apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância.

A Sequali, para atender a todas as demandas e necessidades, promove o curso sobre a importância da primeira infância com três turmas. O projeto está na segunda turma e ainda contará com cerca de 14 palestras e atividades físicas virtuais voltadas para gestantes. Atividades de cuidado e proteção à criança e à família e fortalecimento do vínculo afetivo mãe-criança são temas que também serão oferecidos.

Para esta edição do programa, uma das grandes novidades é a criação de um berçário Institucional no Anexo do Palácio do Buriti, com espaço para amamentação. O local será inaugurado no final do segundo semestre de 2021 e terá capacidade para atender 60 crianças. O berçário institucional receberá crianças com idade entre seis e 24 meses completados, assim como os filhos das servidoras após a licença-maternidade.

As vagas são limitadas e as servidoras que quiserem garantir a oportunidade precisarão cadastrar-se no Proamis-DF e realizar os cursos e palestras. O processo de seleção usará a participação nos cursos e palestras como critério de pontuação.

Participação gratuita

Os cursos e palestras oferecidos são gratuitos. As inscrições para a segunda turma podem ser feitas neste link. E para quem desejar saber mais sobre a palestra “Cuidados com recém-nascido”, as inscrições serão através deste link.



Todas as servidoras mães, gestantes ou que planejam a maternidade podem participar das atividades.



Mais informações no site do PROAMIS.



*Com informações Secretaria de Economia do Distrito Federal