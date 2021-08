Adolescente é apreendido, na estação do Guará, tentando vender guitarra furtada

DD Darcianne Diogo

Guitarra foi furtada de dentro de um carro no Guará - (crédito: PCDF/Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (18/8), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu um adolescente, de 17 anos, pela prática do ato infracional análogo ao crime de receptação. O menor foi detido ao ser flagrado tentando vender uma guitarra, avaliada em R$ 4 mil, na estação de metrô do Guará.

O instrumento foi furtado de dentro de um carro na quarta-feira passada (11/8), no Guará. Os policiais da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) receberam a informação de que uma pessoa estaria anunciando a guitarra em um site de vendas pelo valor de R$ 1,6 mil. No anúncio, inclusive, constava uma palheta da própria banda da vítima, o que comprovou que o objeto era o mesmo que havia sido furtado.

A vítima, então, acionou a polícia e marcou um encontro com o vendedor. Os agentes de segurança se direcionaram para o local marcado para fechar negócio, acompanharam movimentação e então abordaram e apreenderam o menor em flagrante. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e alegou que comprou a guitarra por R$ 500. O instrumento foi restituído ao homem proprietário original.