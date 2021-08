Escola de Governo do Distrito Federal abre turmas para curso de Libras

CB Correio Braziliense

(crédito: Renato Araújo/Agencia Brasília)

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu inscrições nos cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta, além de militares das forças do DF. Serão duas novas turmas do módulo básico.

As atividades têm carga de 60 horas, e o objetivo da proposta é garantir à população com deficiência auditiva acesso às políticas públicas, por meio da qualificação de servidores para se comunicarem em Libras. As inscrições vão até quarta-feira (25/8), no site da Egov.

Os cursos têm o objetivo de operacionalizar o uso das Libras no atendimento aos cidadãos. A Lei nº 10.436/2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais segundo como meio legal de comunicação, o que implica a institucionalização do uso e da difusão dela.

A proposta prevê a consolidação de políticas públicas inclusivas. Atualmente, a comunicação por Libras é obrigatória só em alguns serviços públicos do DF, segundo a diretoria da Egov.

A capital federal tem cerca de 104,8 mil pessoas com algum tipo deficiência auditiva. No entanto, esse total consta nos dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, portanto, carecem de atualização.

Com informações da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov)