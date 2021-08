Festival debate diversidade na comunidade surda

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Entre 9 e 13 de agosto, o Itaú Cultural vai promover o Festival de Culturas Surdas, com cinco mesas de conversa e programação artística, sempre com início às 19h e transmissão ao vivo no canal da organização no YouTube. O tema central da edição deste ano é a multiculturalidade, expressa por meio das diferentes culturas existentes dentro da comunidade não ouvinte e nas distintas maneiras de se ser surdo. Organizado pelo Núcleo de Educação e Relacionamento da organização, o festival visa dar protagonismo ao sujeito surdo e a ampliação da visibilidade das diferentes demandas dessa comunidade.

Todas as mesas são mediadas por Edinho dos Santos, poeta surdo, slamer e educador da instituição. Elas são acessíveis em Libras e contam com legendagem e interpretação para o português. Entre os temas abordados nas mesas de debate estão as Línguas de sinais indígenas, Negritude surda, que explora a interseccionalidade entre racismo e o preconceito contra a pessoa surda, Surdos LGBTQIA+, Mulheres surdas e feminismo e Surdos que ouvem, para questionar o pensamento comum de que todos os surdos se expressam por meio de Libras. Foram convidados para os diálogos especialistas e pesquisadores do assunto abordado em cada mesa.

Programação artística

A programação artística vai abrir e fechar as mesas de debates todos os dias do festival. Serão apresentados vídeos poesias, que são uma linguagem artística da comunidade surda, que usa elementos do audiovisual para incrementar a apresentação de uma poesia em língua de sinais e ficarão disponíveis para visualização, no site do Itaú Cultural, até 22 de agosto.

Os trabalhos serão apresentados pela poeta e professora Renata Freitas e o Coletivo Mão

Dupla, que transita entre a língua de sinais e as artes visuais. O grupo é formado por

artistas surdos e ouvintes que desenvolvem uma pesquisa e prática artística por meio

da visualidade.

Toda a programação do festival pode ser conferida no site do Itaú Cultural.

Festival de Culturas Surdas

9 a 13 de agosto, a partir das 19h pelo canal do Itaú Cultural no YouTube. Gratuito.