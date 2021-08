Gaby Amarantos anuncia parceria com Liniker em novo trabalho

CB Correio Braziliense

Gaby Amarantos e Liniker na capa do single "Amor pra recordar" - (crédito: Rodolfo Magalhães)

Dando fim ao mistério criado nas redes sociais, Gaby Amarantos anunciou, na última semana, uma inédita parceria com a cantora Liniker. Amor Pra Recordar, o mais novo trabalho da cantora, estreia nesta quinta-feira (19/8) nas plataformas digitais e no seu canal oficial no Youtube. A música gerou um videoclipe, programado para ser lançado na sequência.

Com roteiro de João Monteiro, Audrey Nóbrega e da própria Gaby Amarantos, o clipe contou com a participação das duas cantoras e traz cenas gravadas em Belém e São Paulo. O vídeo enfatiza a difícil vida das mulheres ribeirinhas da região Norte que precisam abrir mão de seus sonhos para cuidar de suas famílias.

Contando com produção de Jaloo, o single faz parte do álbum Purakê, primeiro trabalho solo da cantora desde Treme (2012), disco que deu projeção nacional à artista pela canção Ex mai love. O título do álbum faz alusão ao peixe amazônico poraquê, conhecido por gerar alta voltagem, energia que Gaby Amarantos busca enfatizar em seu novo trabalho.

De acordo com a artista, a canção tem por objetivo enaltecer os diversos tipos de amor que podem existir entre os seres humanos, livres de paradigmas e barreiras. Amor pra recordar é um lançamento da Amarantos Eleva com distribuição pela gravadora Deck.