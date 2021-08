Projeto de capacitação Surdo Cinema abre 20 vagas para a 2ª edição

CB Correio Braziliense

O Projeto Surdo Cinema chegou em sua segunda edição. Serão 20 vagas para o curso de capacitação de pessoas surdas, usuárias da Língua Brasileira de Sinais (Libras), na arte do cinema, propiciando o acesso à cultura, à inclusão e à formação de plateia.Todas as aulas serão gratuitas.

As inscrições foram abertas em 9 de agosto e ficarão disponíveis até o dia 1º de setembro de 2021, podendo ser feitas através do link oficial. O resultado da seleção será disponibilizado no dia 3 de setembro nas redes sociais do Projeto Surdo Cinema.

Devido à pandemia, as aulas teóricas serão ministradas on-line. Já as aulas práticas serão presenciais. Não havendo condições de segurança devido à pandemia de covid-19, esses últimos módulos de aula prática poderão ser remarcados para 2022 ou realizados também on-line. No total, serão 184 horas de curso, divididas em nove módulos.

Entre os realizadores estão a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal (APADA), Arte&Cena, Teus Sinais e Nomad’s, fomentado pelo Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura.

Primeira edição

A 1ª edição foi um sucesso. Após a capacitação, foi realizada a mostra dos filmes produzidos em vários lugares do DF, como Cine Brasília, Sesc Taguatinga, Sesc Ceilândia, Guará e Espaço Renato Russo. Em três dias de mostra itinerante, foram reunidas 1.695 pessoas, alcançando a lotação máxima no Teatro Sesc Paulo Autran, no Espaço Cultural Renato Russo e no Cine Brasília.

Em 2020, o projeto recebeu, em primeiro lugar, o Prêmio Gran Circular Aldir Blanc/DF, na categoria festivais, ficando à frente de festivais tradicionais da cidade como o Festival de Internacional do Cinema Brasileiro e o Festclown.