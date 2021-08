PCDF chega a traficante do Guará que tinha R$ 60 mil em entorpecentes

DD Darcianne Diogo

Estima-se que todos os entorpecentes apreendidos valem cerca de R$ 60 mil - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma investigação conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará), que durou mais de dois meses, chegou a um dos traficantes mais atuantes do Guará. Mais conhecido como "Mohamed", o jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nessa quarta-feira (18/8), com porções de drogas avaliadas em mais de R$ 60 mil.

No decorrer das investigações, os policiais descobriram que o jovem comercializava os entorpecentes no próprio apartamento, situado na QE 40, Conjunto F do Guará 2. A residência foi apontada como local de tráfico em diversas denúncias anônimas recebidas pela polícia.

Com base nessas informações, os investigadores cumpriram o mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara de Entorpecentes de Brasília no respectivo endereço. No apartamento, os agentes localizaram maconha e outras substâncias com alto valor de comercialização, como colômbia, haxixe e ice. Além disso, encontraram R$ 5 mil e acessórios para embalar os entorpecentes.

A apreensão é estimada em R$ 60 mil. O jovem foi preso e indiciado por tráfico de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar de 5 a 15 anos de reclusão.