'Vovó do tráfico' é presa pela PCDF com 60 porções de crack na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

Mulher acumula passagens pela polícia por tráfico de drogas - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, no final da tarde desta segunda-feira (10/5), a terceira fase da operação Cobra Coral, que visa combater o tráfico de crack na Asa Sul. Uma mulher, 54 anos, conhecida como a “Vovó do crack” foi presa em flagrante.

A suspeita foi flagrada pelos policiais vendendo porções de crack a um usuário, na invasão Cobra Coral, próximo ao parque da Asa Sul. “Em buscas no barraco da mulher, a equipe encontrou outras 59 porções da droga embaladas e prontas para a entrega e consumo”, detalhou o delegado-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli.

Outras duas porções de maconha e uma porção grande de crack também foram apreendidas. A mulher foi encaminhada à carceragem do PCDF, onde aguardará audiência de custódia. Caso seja condenada, poderá pegar até 15 anos de prisão. O usuário assinou termo circunstanciado e foi liberado.



Cobra Coral



Depois de uma investigação que durou oito meses, a Polícia Civil deflagrou a operação Cobra Coral em novembro do ano passado. Na ocasião, foram apreendidas porções de crack, maconha e R$ 3,5 mil em espécie na Vila Cobra Coral, localizada na quadra 813 Sul, na Avenida das Nações, ao lado da embaixada da China.

No local, às 6h, os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão, e quatro de prisão preventiva. Os investigadores identificaram os crimes com a ajuda de denúncias anônimas que delataram a ocorrência de tráfico de drogas na área desde 2011. Os três homens e a mulher, presos na operação, tinham passagem por tráfico de entorpecentes. Eles foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Se condenados, podem ficar presos de 5 a 15 anos.