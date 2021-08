Portaria estabelece novos preços para food trucks funcionarem no DF

CB Correio Braziliense

Nesta quinta-feira (19/8), foi publicada uma nova portaria, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que prevê algumas mudanças para o funcionamento dos food trucks na capital. Com a nova publicação, os proprietários das redes de food trucks do DF deverão ter uma autorização para uso do espaço público, além de ter que pagar para continuarem com o serviço de alimentação. O pagamento vai depender da área. Os proprietários também deverão informar os dados do veículo.



O pagamento deve ser efetuado por meio do Documento de Arrecadação (DAR). O documento poderá ser emitido pelo site da secretaria e o valor correspondente ao primeiro mês deve ser pago no momento da assinatura da autorização, constatando a partir da data o prazo para os próximos pagamentos. O atraso pode acarretar em multas.

As Administrações Regionais deverão publicar os dias, horários e locais em que o comércio pelas redes de food truck está autorizado. A capacidade é limitada a cinco food truck em cada localidade.

