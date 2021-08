PCDF interrompe escavação na Estrutural por risco de desabamento

RM Rafaela Martins

Segundo denúncia, os corpos estariam enterrados debaixo de uma laje, na cozinha de uma casa na Estrutural - (crédito: Rafaela Martins/CB/D.A Press)

Após receber denúncia anônima, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) fez escavações, nesta quinta-feira (19/8), em uma casa da Estrutural. A suspeita é de que um casal tenha sido assassinado e enterrado no lote, há cerca, de pelo menos, cinco anos. De acordo com a perícia realizada na tarde desta quinta, as escavações foram interrompidas por risco de desabamento.

Responsável pela operação, a Delegada-Chefe da 8ª Delegacia de Polícia (SIA), Jane Klebia, decidiu paralisar as escavações e convocar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Segundo informações preliminares, o corpo teria sido enterrado embaixo de uma laje, na cozinha de uma casa que, antigamente, funcionava como ponto de tráfico de drogas.

Após análise pericial, foi constatado que, para seguir com a operação, é necessário utilizar equipamentos especializados. A perita criminal Beatriz Figueiredo sugeriu a paralisação do trabalho. "Conversei com a delegada e vamos chamar a Novacap, com equipamentos mais robustos e profissionais para cavar com mais eficiência”, revelou.

Além disso, a perita citou que existe o risco da parede ceder. “Estamos com o pessoal desde cedo aqui, é um fluxo de trabalho muito grande, é muita terra. Não sabemos como a casa foi levantada, às vezes você está cavando e pode chegar em uma estrutura que está sustentando a casa. Por isso vamos entrar em contato com a Novacap agora e ver o que está sustentando as paredes”, declarou.