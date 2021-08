Casa na Estrutural pode ser cemitério clandestino; PCDF faz escavações

PM Pedro Marra

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou, nesta quinta-feira (19/8), um corpo enterrado na casa de uma moradora da Estrutural. Policiais da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) fazem a escavação no local. Segundo informações preliminares, o corpo foi enterrado no quintal de uma casa que funcionava como ponto do tráfico de drogas há três anos.

Uma das testemunhas ouvidas pela reportagem contou que homens passaram a madrugada cavando um buraco. Depois, teriam sido vistos colocando cimento. Dias depois, moradores começaram a sentir um forte odor vindo do local. Na época, a Polícia Civil foi avisada, mas não deu andamento à operação.



Policiais da 8ª DP trabalham com duas possíveis vítimas desaparecidas na região na época em que os moradores presenciaram a movimentação no local: um homem e uma mulher. Uma força tarefa da unidade foi montada para fazer a escavação no local e procurar os possíveis restos mortais.

