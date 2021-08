Confira a programação para a Semana Nacional do Pescado no DF

CB Correio Braziliense

Programada para estimular o consumo de peixes e frutos do mar, a 18ª edição da Semana Nacional do Pescado está marcada para começar no dia 1º de setembro. Brasília é a terceira cidade que mais consome pescado, com 45 mil toneladas comercializadas por ano. A campanha será do dia 1° ao dia 15 de setembro, em todo o território brasileiro, com diversas ações promocionais e eventos gastronômicos organizados pelo setor produtivo. A Emater-DF realizará diversas oficinas de receitas em parceria com a Associação de Supermercados de Brasília (Asbra).



A mostra agropecuária Expoabra programou um evento no Parque de Exposições da Granja do Torto, no dia 14 de setembro, que será dedicado à realização de palestras e técnicas sobre a produção de peixes em Brasília. Só no DF, existem 574 piscicultores com uma produção anual de 1.800 toneladas. As cidades do Entorno produzem cerca de 8 mil. No entanto, 85% do consumo da capital é derivado de outros estados e países.

No ano passado, o valor bruto da peixe gerou mais de R$ 14 milhões para os produtores, mostrando uma recuperação do setor afetado pela crise hídrica no DF.

*Com informações da Agência Brasília