Polícia prende três homens por pesca predatória no Parque Nacional de Brasília

CB Correio Braziliense

Flagrante ocorreu nessa terça-feira (17/8), em Brazlândia - (crédito: Divulgação/PMDF )

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens acusados de praticar pesca predatória no Parque Nacional de Brasília, na altura de Brazlândia. O flagrante ocorreu nessa terça-feira (17/8). Os suspeitos foram detidos e levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Com eles, as equipes apreenderam uma rede de pesca, linhas, quatro tucunarés e duas tilápias.

A equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) encontrou os suspeitos após denúncias, por volta das 19h, enquanto pescavam. A prática é proibida no parque, por se tratar de unidade de proteção integral.

Os militares aguardaram pelos suspeitos, às margens da DF-001, e fizeram a abordagem quando três motociclistas tentaram sair pela cerca do Parque Nacional. Um deles tentou fugir, mas foi capturado. Pela prática, o grupo pode ser condenado a pena de dois a cinco anos de prisão.

Mercado

Atualmente, o DF se encontra em terceira lugar entre as unidades da Federação que mais consomem pescados no Brasil, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro. Do total comercializado na capital do país, 86% vem de fora. Apenas 14% tem origem local, incluindo o Entorno. Os dados constam no estudo O mercado do pescado em Brasília, de autoria do doutor Adalmyr Borges, especialista na área.

No Distrito Federal, a pesca se restringe ao Lago Paranoá, onde se deve obedecer a uma série de requisitos. O uso de redes de superfície, artefatos explosivos ou substâncias químicas, por exemplo, é proibido.