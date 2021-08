Dia Nacional do Ciclista: ONG Rodas da Paz promove eventos de conscientização

RM Rafaela Martins

Mobilização em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista - (crédito: Rafaela Martins/CB/D.A Press)

Há exatos 15 anos, a história de um jovem ciclista acabou de forma trágica. Em 19 de agosto de 2006, Pedro Davison, à época com 25 anos, morreu após ser atropelado no Eixão Sul. O motorista que cometeu o crime dirigia em alta velocidade e embriagado. Em 2017, a data foi instituída como Dia Nacional do Ciclista.

A iniciativa para transformar a proposta em lei partiu da ONG Rodas da Paz. O objetivo é dar visibilidade aos ciclistas e conscientizar a população sobre a importância da bicicleta como meio de transporte. Coordenadora da organização, Renata Aragão destaca que o outro objetivo é lembrar da segurança necessária à circulação desse público.

"O Dia Nacional do Ciclista não é uma data só de tragédia. É um dia de luta para a mobilidade ativa. Muitas pessoas usam bicicleta como meio de transporte, e o que queremos é um trânsito seguro, harmônico e confortável, onde o direito pelo transporte ativo seja respeitado", ressalta Renata, que perdeu o filho, o ciclista Raul Aragão, após um acidente em 2017.

Conscientização



Instrutor de Yoga, Rafael Barros, 39, pedala há 32 anos. Ele acredita ser necessário ao meio urbano contemplar todos os meios de transporte. "Eu usava ônibus, carro, ia a pé também. Mas a bicicleta é uma ferramenta que pode mudar a cidade, torná-la mais humana. Pensada pelo viés da estrutura e da velocidade, ela é importante todos", observa.

Rafael acrescenta que evita pistas movimentadas, para não se colocar em risco, e, por isso, cobra mais controle nas vias: "O Dia Nacional do Ciclista é para relembrar as vítimas da violência no trânsito. Temos de perceber que é um dia de reivindicação, para tornar a cidade mais respeitosa a todos os seres humanos. O excesso de velocidade no trânsito mata ciclistas, pedestres, crianças e motoristas", destaca.

A coordenadora de comunicação da Rodas da Paz, Ana Júlia Pinheiro, lembra que, para diminuir acidentes, é necessário construir ciclovias convergentes com a estrutura da cidade. "É o momento de dizer que bicicleta é veículo, que tem de ser respeitada na via, que ciclovia é um investimento público e que ela não pode ser não interligada. O crime no trânsito é julgado e avaliado como banalidade, mas ele tem todas as características de um crime que impossibilita a vítima de se defender", comenta.

Na manhã desta quinta-feira (19/8), a ONG se concentrou no local da ghost bike instalada em homenagem a Pedro Davison, no Eixão Sul. Lá, deram início à campanha #CicloviaTemNome. A proposta batizará as seis ciclovias que cortam o Distrito Federal com nomes sugeridos pela população nas mídias sociais.

Curiosidade

A lei que criou o Dia Nacional do Ciclista foi sancionada em 22 novembro de 2017, pelo então presidente Michel Temer. No mesmo dia em que Pedro Davison morreu, a filha dele completava 8 anos. Agora, aos 23, Luiza Davison divulga o curta-metragem que fez em homenagem ao pai. O filme Lulu vai de bike foi gravado nas asas Norte e Sul, com objetivo de inspirar pessoas a pedalar pelo Plano Piloto e ajudar a desafogar o trânsito. O material está disponível nas plataformas de vídeo e nas mídias sociais.

Programe-se



22 de agosto (domingo) — das 9h às 12h

- Concentração na altura da 214 Sul, no canteiro entre o Eixão e o Eixo L, onde fica a Praça do Ciclista;

- Leitura para crianças do livro Pedalar é Suave;

- Distribuição de frutas e água para quem passar pelo local;

- Distribuição de brinde para participantes de brincadeira: um spoke card para bicicleta.