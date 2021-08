Clima seco deve se intensificar ao longo desta sexta-feira no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/ CB / DA Press)

O céu ficará com poucas nuvens e terá ventos moderados, nesta sexta-feira (20/8), no Distrito Federal. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram mínima de 11ºC, nas primeiras horas do dia, na estação meteorológica Águas Emendadas, em Planaltina (DF). Os brasilienses devem enfrentar uma forte onda de calor pela tarde e a máxima deve chegar a 30º C.

Em Brasília, a mínima registrada pelo Inmet foi de 15ºC e a máxima deve chegar a 27ºC, no período mais quente do dia. Sem previsão de chuva para os próximos dias, a umidade relativa do ar deve variar de 60% a 25% nesta sexta.

De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, as pessoas devem seguir cuidados especiais ao longo do dia.



Confira a orientação para cada nível de medição:



Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.



Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.



Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.