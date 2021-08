NS Nélio Sousa*

O Distrito Federal terá um dia com poucas nuvens e ventos moderados nesta quinta-feira (19/8). De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será ensolarado e deve registrar altas temperaturas. Os termômetros registraram mínima de 11 ° C na estação meteorológica Águas Emendadas, em Planaltina (DF). No período da tarde, a máxima deve chegar a 30º C nas regiões do DF.

Na Capital, a mínima registrada pelo órgão nas primeiras horas do dia foi de 15º C. A umidade deve variar de 25% a 60%. Com cerca de 75 dias sem chover no DF, a massa seca deve predominar durante parte deste dia e dos próximos. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% a 75% nas regiões do DF.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, pela parte da manhã, as temperaturas devem ser amenas e, pela tarde, os termômetros devem registrar altas temperaturas. “Vamos ter poucas nuvens e um dia bem ensolarado. Não temos previsão de chuva até o fim de semana”, informou Andrea. De acordo com a especialista, devido ao tempo seco, as pessoas precisam tomar bastante cuidado e seguir as devidas recomendações.



Os cuidados

Devido aos dias mais quentes durante a semana, a recomendação é que se beba mais água e umidifique os ambientes fechados com bacias de água ou toalhas molhadas.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h e não queimem lixo nem provoquem queimadas por descuido ou desatenção.



* Estagiário sob supervisão