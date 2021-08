Ibaneis inaugura ponte em Vicente Pires nesta sexta-feira (20/8)

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, na manhã desta quinta-feira (20/8), a ponte entre a rua 4 e a Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires. Na ocasião, o governador afirmou que vai ajudar a população no déficit de infraestrutura. "Vimos a população revoltada com a chuva, com a lama e engarrafamento e foi quando pensei, precisamos olhar nos olhos da população sofrida de Vicente Pires e dizer que tem solução", disse.







O secretário de obras e infraestrutura, Luciano Carvalho, conta que a união de todos é o que faz a diferença para o público dessa cidade. "O trabalho supera tudo, a gente com muita determinação sob o comando do governador, estamos fazendo aos poucos grandes entregas para cidade", comenta.

Morador da região, Heitor Pereira de Carvalho, 70 anos, vive no local há mais de quatro décadas e conta que essa reforma é de suma importância para toda a população de Vicente Pires. "A reforma foi extraordinária, finalmente o povo de Vicente Pires está sendo notado", diz.