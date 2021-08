CB Correio Braziliense

Nova linha é demanda antiga dos moradores da região -

A partir de segunda-feira (23/8), uma nova linha de ônibus estará disponível para os usuários de transporte público do Pôr do Sol. A linha 932.3 será operada pela empresa Marechal e sairá do terminal do P Sul às 6h06 para retornar às 17h16 para a Rodoviária do Plano Piloto.



A criação da nova linha é um pedido antigo dos moradores da região, que só era atendida por uma linha de ônibus circular. O secretário de Transporte e Mobilidade do DF visitou a região e constatou que era preciso criar um novo serviço.

Serviço:

Linha: 932.3

Rota: Pôr do Sol, Taguatinga Centro (EPTG) e Rodoviária do Plano Piloto

Horários: 6h06 (saída do terminal do P Sul); 17h16 (retorna a Rodoviária do Plano Piloto)

Tarifa: R$ 5,50



*Com informações da Secretária de Transporte e Mobilidade