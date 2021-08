Mulher atropelada por ônibus no Mangueiral está internada em estado grave

LP Luana Patriolino

A mulher estava sem documentos, mas conseguiu se identificar - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher, de 32 anos, foi atropelada por um ônibus, na tarde deste sábado (14/8), na descida do Jardins Mangueiral, sentido São Sebastião. A vítima foi encontrada abaixo da parte traseira do coletivo e encaminhada ao Hospital de Base em estado grave. As lesões resultaram na exposição dos órgãos da região abdominal e em traumatismo com afundamento de crânio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 14h30. Para prestar socorro, foram mobilizadas duas viaturas, dez militares e o resgate aéreo. A mulher estava sem documentos, mas conseguiu se identificar como Maria. Apesar dos ferimentos, estava responsiva e orientada.

O acionamento do CBMDF foi feito pelo cobrador do ônibus, da empresa Pioneira, que permaneceu no local com o motorista na assistência da vítima até a chegada das equipes de socorro. A via ficou interditada para as ações de socorro e a perícia.