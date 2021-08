Sábado será de clima quente e seco no DF; Máxima pode chegar a 28°C

CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os brasilienses podem separar as garrafinhas de água, protetor solar e roupas frescas para este fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanecerá quente e seco na capital. Com a umidade relativa do ar podendo chegar a 25%, neste sábado (21/8).

A temperatura máxima prevista é de 28°C e a mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 11°C, na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. Para o domingo (22/8), o meteorologista do Inmet Heráclio Alves afirma que o clima deve se manter da mesma forma, com pouca variação de temperatura e umidade.

O Distrito Federal está há 67 dias sem chuva. Segundo o Inmet, o último registro de precipitação foi em 15 de junho. Com a estiagem, o clima tende a ficar mais seco e os cuidados em relação à saúde devem ser redobrados. Atualmente, a capital está em estado de atenção — quando a umidade relativa do ar fica em torno de 30% a 20%.

Heráclio explica que o período mais crítico, com umidade abaixo de 20%, se intensificará no mês de setembro. Período característico do clima mais seco no DF.

Veja os cuidados para cada nível de alerta

Entre 21% e 30%, por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20%, por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Não praticar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.



Abaixo de 12%, por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.