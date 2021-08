CM Cibele Moreira

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A última sexta-feira (20/8) foi marcada por crimes violentos no Distrito Federal. Ao menos dois homicídios foram registrados pelas forças de segurança pública, sendo um no Itapoã e outro no Sol Nascente. Nas duas ocorrências, os suspeitos de cometer os crimes foram presos pela Polícia Militar. Os casos seguem em investigação pela Polícia Civil do DF.

O primeiro crime ocorreu no Itapoã, por volta do meio-dia. Os policiais militares flagraram o momento em que um homem de 34 anos atirou em outro homem de 40 anos no meio da rua. O acusado também efetuou disparos contra uma segunda pessoa de 46 anos, que foi atingida na perna e levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar. Segundo testemunhas, o crime foi motivado por desavenças entre os três.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. O acusado foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). A arma utilizado no crime, uma pistola 9mm. também foi apreendida.

A região do Itapoã registrou outro crime violento nesta sexta-feira (20/8). Uma mulher, de 38 anos, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com perfurações na perna esquerda e no tórax. A vítima relatou aos bombeiros que teria sido agredida por um homem na rua. Após o ocorrido, ela foi para a casa de uma amiga para pedir ajuda. O caso também está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia.

Por volta da meia-noite, os policiais militares do Batalhão de Policiamento Tático Motorizado, mais conhecido como Rotam, prenderam um homem de 50 anos que matou outro a facadas no Sol Nascente. Os policiais o abordaram no meio da rua e encontraram a faca suja de sangue na cintura dele. A vítima foi socorrida por duas mulheres, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital de Ceilândia.

O acusado foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), para registro da ocorrência.