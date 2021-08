Colisão entre dois carros e um ônibus deixa BR-020 interditada neste sábado

CM Cibele Moreira

(crédito: CBMDF)

Os motoristas com destino a Planaltina enfrentam retenção na BR-020, próxima a descida da Emprapa. A pista está totalmente interditada, devido a um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio e um ônibus da empresa Piracicabana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, uma pessoa precisou ser transportada para atendimento hospitalar. Até o momento, não se sabe se a vítima estava no ônibus ou se era ocupante dos veículos envolvidos na colisão.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está atuando no local, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, na tentativa de liberar o trânsito.

Aguarde mais informações