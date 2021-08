Covid-19: DF registra 843 novos casos e 11 mortes neste sábado (21/8)

GF Giovanna Fischborn

O Distrito Federal chegou a 463.530 casos da covid-19 desde o início da crise sanitária de covid-19, sendo que 446.587 estão recuperados. Neste sábado (21/8), a Secretaria de Saúde registrou 843 novos casos e 11 mortes em decorrência da doença.

Do total de infectados no DF, a incidência é maior nos grupos de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos, respectivamente. Entre as últimas mortes registradas, cinco tinham entre 40 e 59 anos. Com a atualização, a capital soma 9.898 vidas perdidas.

Das vítimas, 852 são residentes de outros estados, sendo que 732 moravam em Goiás. O boletim epidemiológico aponta para uma taxa de transmissão de 0,97.