Covid-19: DF tem 1.937.611 vacinados com a primeira dose

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Neste sábado (21/8), 1.408 pessoas tomaram a primeira dose (D1) e 4.147 receberam a segunda (D2) dos imunizantes contra a covid-19. Os números refletem a ação do fim de semana, que focou na aplicação do reforço das vacinas. Com a atualização, 1.937.611 pessoas já começaram a se imunizar contra o novo coronavírus, o que representa 75,14% do público vacinável do Distrito Federal, de 12 anos ou mais. De acordo com a Secretaria de Saúde, 28,96% estão com o esquema vacinal completo, com a D2 ou dose única.

Próximos dias

No domingo (22/8) e na segunda-feira (23/8), a Secretaria de Saúde segue com o plano de aplicação da segunda dose. Além das pessoas que estão dentro do prazo para tomar o reforço do imunizante, poderão vacinar, de forma antecipada, aquelas que estão com a vacina marcada no cartão para segunda dose, exclusivamente da AstraZeneca, até o dia 31 de agosto.

A aplicação da D1 será retomada na próxima terça-feira (24/8), dia em que começa a vacinação para adolescentes de 17 anos, sem comorbidades.

Veja onde se vacinar com a segunda dose:

Astrazeneca

Pontos diurnos funcionam das 9h às 17h. Pontos noturnos, das 18h às 22h.



Torre de TV (drive-thru)

Estacionamento 12 do Parque da Cidade (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)

Praça dos Cristais (drive-thru, ponto noturno)

Sesc de Ceilândia (drive-thru)

Sesi Gama (drive-thru)

UBS 3 de Taguatinga (pedestres)

Reg. de Ens. Sobradinho II (misto)

Coronavac

Das 9h às 17h:

Estacionamento 12 do Parque da Cidade (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)

Sesc de Ceilândia (drive-thru)

UBS 3 de Taguatinga (pedestres)

Pfizer-Biontech

Das 9h às 17h:

UBS 3 de Taguatinga (pedestres)

Grávidas e puérperas

Das 9h às 17h:

UBS 3 de Taguatinga (pedestres)