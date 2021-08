Motociclista morre após acidente em DF-280 na madrugada deste domingo

CB Correio Braziliense

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada para atender o acidente na DF-280. No entanto, ao chegar no local, a corporação encontrou o motociclista sem vida - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um motociclista, 49 anos, morreu na madrugada deste domingo (21/8) em um acidente de trânsito na DF-280, sentido Santo Antônio do Descoberto. A colisão frontal entre a moto e um veículo de passeio ocorreu por volta das 3h. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada para atender essa ocorrência.

Ao chegar no local, a corporação encontrou o motociclista sem vida. A motorista do outro veículo envolvido, uma mulher de 32 anos, não se feriu com a batida. A perícia foi acionada para o local para entender a dinâmica do acidente.

Outras ocorrências

O Corpo de Bombeiros registrou outras ocorrências de acidentes de trânsito no Distrito Federal neste fim de semana. Entre eles uma colisão envolvendo dois veículos e um ônibus da empresa Piracicaba na BR-020. Duas passageiras que estavam no coletivo se feriram e precisaram de atendimento médico.

A BR-020 no sentido Planaltina precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros. O trânsito ficou bastante impactado por volta das 17h30, deste sábado (21/8), com um congestionamento de cerca de 4 quilômetros.

A corporação também atendeu três acidentes de capotagem, um na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), outro na L4 Norte altura do Iate Clube e na região Sobradinho dos Melos, saída para a DF-250, próximo ao Paranoá. No primeiro caso, uma jovem de 23 anos se feriu e foi transportada para o Hospital de Base. Nas outras ocorrências, não houve feridos, apenas danos materiais.