Missão Humanitária brasileira com 32 bombeiros embarca com destino ao Haiti

CM Cibele Moreira

(crédito: CBMDF)

A delegação com 32 bombeiros militares brasileiros embarcou, na manhã deste domingo (22/8), para a Missão de Ajuda Humanitária em Porto Príncipe, na capital do Haiti. O grupo foi enviado para auxiliar a população haitiana que tem sofrido após desastres ambientais na última semana. Os militares vão ficar na região por 21 dias.

Entre os profissionais escolhidos para a missão, 24 são do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quatro do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e quatro da Força Nacional. A equipe é formada por militares experientes com ações nacionais como o desabamento e desmoronamento em Teresópolis e Brumadinho ou a nível nacional com participação de ações humanitárias e de busca e salvamento em estruturas colapsadas como ocorreu em Moçambique (2019) e Haiti (2010).

O grupo embarcou na aeronave de transporte KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira. Além dos militares, o Brasil encaminhou kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica emergencial, que foram doados pelo Ministério da Saúde.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou o embarque da delegação neste domingo (22/8). Outras autoridades de governo, além da embaixadora do Haiti no Brasil, Rachel Coupaud, também prestaram apoio a equipe de militares.



A ação humanitária atuará no auxílio a vítimas do terremoto de magnitude 7,2 que ocorreu em 14 de agosto na região e deixou quase 2 mil pessoas mortas e mais de 9,9 mil feridas. As cidades de Cayes e Jérémie, no sudoeste da ilha, foram as mais afetadas. Além dos tremores, o país também foi atingido pela tempestade Grace, na última segunda-feira (16/8), que causou fortes chuvas e enchentes.