Ciclista é atropelado em frente ao Shopping Popular de Brasília

O local do acidente ficou sob cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um ciclista foi atropelado por um motociclista, na manhã desta segunda-feira (23/8), em frente ao Shopping Popular de Brasília. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o motociclista estava acompanhado por duas pessoas na moto quando o acidente ocorreu. O condutor da motocicleta, Francisco, 20 anos, foi atendido pelo CBMDF e transportado pelo SAMU, com uma fratura no pulso direito. O ciclista, 49 anos, sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao Hospital de Base.

De acordo com o CBMDF, o motociclista estava pilotando uma moto Honda de cor preta, em frente ao Shopping Popular de Brasília. Uma das duas pessoas que estavam na moto saiu ilesa, e a outra foi atendida no local pela corporação.

A rodovia ficou sob cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O estado de saúde do ciclista e do motociclista não foi divulgado até o momento.



Outros casos

Na quarta-feira (19/8), uma mulher morreu atropelada no Eixão Norte. Ela foi atingida por um motociclista na altura da 215. O caso aconteceu por volta das 13h30. Os bombeiros informaram que a pedestre já estava sem vida quando o socorro chegou. Já o motociclista, fraturou o braço esquerdo e esfolou as pernas e braço direito. Ele foi levado ao hospital por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na madrugada de domingo (21/8), um motociclista de 49 anos morreu em um acidente de trânsito na DF-280, sentido Santo Antônio do Descoberto. De acordo com informações do CBMDF, a colisão frontal entre a moto e um veículo de passeio ocorreu por volta das 3h. No local, os militares encontraram o motociclista sem vida. A motorista do outro veículo envolvido, uma mulher de 32 anos, não se feriu com a batida.

