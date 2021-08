Semana começa com 386 vagas nas Agências do trabalhador

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta segunda-feira (23/8), novas oportunidades de empregos. Ao todo, estão abertas 386 vagas nas 14 unidades de atendimento. São 61 áreas à procura de novos profissionais no DF. Os salários variam entre R$ 5,32 a hora e R$ 3,2 mil mensais, mais benefícios.

As profissões que não exigem escolaridade são: açougueiro, alinhador de direção, auxiliar de lavanderia, bombeiro hidráulico, carpinteiro, mecânico, operador de empilhadeira e padeiro. As remunerações variam entre R$ 150 o dia e R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios.

A maioria das vagas abertas nas agências são destinadas às pessoas que têm apenas ensino fundamental. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil (55), pedreiro (20) e servente de obras (60), além de uma vaga para encarregado de obras de manutenção, que receberá, mensalmente, R$ 3,2 mil de salário.

Nesse nível de escolaridade, ainda há vagas para auxiliar nos serviços de alimentação (2), borracheiro (1), maçariqueiro (3), ajudante de motorista (3) e motofretista (8). Os salários variam entre R$ 1.113,97 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Outras vagas

Nas Agências do Trabalhador existem vagas para profissionais de nível médio e superior: técnico analista de processos de produção (1), supervisor (5), vendedores (21), consultores (6). Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.426, mais benefícios.



Como se candidatar

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das Agências do Trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 9 9209 - 1135.