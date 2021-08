CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

Com vagas para mais de cinquenta profissões, as Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 372 oportunidades nesta quarta-feira (18/8). As remunerações variam entre R$ 5,32 a hora trabalhada, e R$ 3 mil por mês. Há postos de empregos para todos os níveis de escolaridade nas unidades de atendimento.

No setor alimentício, existem cerca de 24 vagas de empregos nas agências. São duas para churrasqueiro, quatro para confeiteiros, cinco para operador de forno na fabricação de pães e similares, nove para padeiros, três para pizzaiolos e uma para salgadeiro. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

A profissão com mais vagas é para o setor de construção civil: 60 para servente de obras, 55 para armador de ferragens, 31 para carpinteiro e 26 para pedreiro. As remunerações variam entre R$ 150 o dia e R$ 2 mil mensais, mais benefícios.

A maior remuneração entre todas essas vagas é para os especialistas em análise de sistemas, são pagos a esses profissionais R$ 3 mil, por mês.



Outras vagas



Nas Agências do Trabalhador podem ser encontradas também vagas para: cobrador de transportes coletivos, exclusivas para pessoa com deficiência (25), motofretista (13), operador de telemarketing receptivo e ativo (20) e vendedores pracistas (21). Os salários ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.426, mais benefícios.

Os interessados em alguma dessas vagas podem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.