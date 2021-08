Edital está aberto para exposições durante a 25ª Feira do morango

MR Mariane Rodrigues

Feira do morango já se tornou evento tradicional em Brazlândia - (crédito: Victor Hugo)

A Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Coordenação de Promoção do Artesanato, abriu edital de chamamento público nesta segunda (23/8) e as inscrições vão até quinta-feira (26/8). São 12 vagas para ocupação de espaço na 25ª feira do morango, na ARCAG – Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão (Brazlândia, Incra 6, BR-080, Km 13). O evento vai ocorrer nos dias 3 a 12 do mês que vem, exceto 8 e 9 de setembro.

As vagas estão destinadas para artesãos que apresentem produtos com atributos culturais e naturais referentes a Brasília e ao Cerrado. A seleção será feita por comissão formada por técnicos da Coordenação de Promoção do Artesanato e os critérios avaliados são referentes a cultura popular, tradição, originalidade, criatividade, inovação e qualidade. Por conta de restrições impostas pela pandemia de covid-19, artesãos que pertencem ao grupo de risco não poderão participar presencialmente mas, se aprovado, podem enviar um representante que não se encaixe neste perfil para comercializar as peças no evento.



Os selecionados serão divulgados no site e também serão contactados via telefone. No evento, os participantes devem seguir obrigatoriamente as orientações da equipe técnica que vão alocar os produtos nas mesas do espaço de forma a obter melhores resultados na exposição.



Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem enviar de três a cinco fotografias, com boa resolução, das peças de sua autoria que desejam expor. De acordo com a criatividade, originalidade e referência a cultura popular, será feita a seleção. É importante lembrar que os produtos a serem comercializados devem, obrigatoriamente, ser apresentados nas fotos.

As inscrições estão abertas até 26 de agosto de 2021 e podem ser feitas pelo site www.turismo.df.gov.br. Basta preencher o formulário até as 23h59 desta quinta (26/8). As fotos devem ser enviadas para o e-mail artesanato.foto@setur.df.gov.br com o assunto "EVENTO FEIRA DO MORANGO.