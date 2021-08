Inscrições de projeto que treinará concurseiros para TAF abrem nesta quarta

CB Correio Braziliense

Começam nesta quarta-feira (25/8) as inscrições para o projeto Teste de Aptidão Física (TAF) para concursos públicos. Há 81 vagas destinadas para ampla concorrência e nove para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) até 3 de setembro.

O público-alvo são pessoas que se preparam para certames que exigem o TAF. As aulas vão durar dois meses, com atividades nos três turnos, e as turmas terão 15 alunos cada. Os primeiros grupos começam em 20 de setembro, com encontros até 19 de novembro.



As atividades ocorrerão no Parque da Cidade, com a participação de educadores esportivos voluntários. Eles aplicarão os seguintes testes: flexão em barra fixa; shuttle run (ir e vir); impulsão horizontal; flexões de abdômen e de braços; além de corridas de 12 minutos e 5 metros.

A seleção dos candidatos seguirá a seguinte ordem: a proximidade do TAF para o concurso no qual o candidato esteja inscrito; aprovação na primeira fase do certame que tenha o teste de aptidão física como próxima etapa; inscrição em prova que inclua TAF; e, por fim, candidatos que tenham interesse no projeto, seguindo a ordem decrescente de idade.

Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL)